Roma, lo scippatore linciato al Quarticciolo: “Chiedo scusa alla signora anziana”. E sporge denuncia contro gli aggressori

Roma, 9 settembre 2023 – “Chiedo scusa per quanto fatto alla signora anziana, non volevo fare del male a nessuno”. È quanto ha affermato nel corso dell'udienza in tribunale, a Roma, Arshdeep Singh, il cittadino indiano di 26 anni che ha rischiato di essere linciato a Roma dopo un tentativo di scippo.

La denuncia contro gli aggressori

L'uomo, difeso dall'avvocato Simona Rampiconi, ieri sera ha formalizzato la denuncia contro gli aggressori che in una strada del quartiere Quarticciolo lo hanno violentemente aggredito a calci e pugni. Gli inquirenti sono, quindi, al lavoro per l'identificazione degli autori. Si tratterebbe di abitanti della zona alcuni già con precedenti. Del branco farebbero parte anche due donne. L'episodio di “giustizia fai da te” è stato ripreso con il cellulare da una donna e il video è diventato subito virale sulla rete e sui social.