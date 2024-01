Sciopero dei taxi oggi a Roma: quanto dura e i motivi della protesta

Roma, 23 gennaio 2024 – Tassisti in rivolta oggi a Roma, domani tocca agli autisti di bus, tram e metro. Due giornate nerissime sul fronte dei trasporti sta per travolgere la Capitale: si parte oggi, martedì 23 gennaio, con il blocco dei taxi per 24 ore.

L’agitazione riguarda le auto bianche aderenti al sindacato Usb, che dalle 10 si mobiliteranno anche con un presidio a Piazza Bocca della Verità. Domani si replica con il trasporto pubblico locale, ma in quel caso l’agitazione coinvolgerà Roma e le altre città italiane.

Sciopero taxi: ecco perché

Dopo il nulla di fatto al tavolo delle trattative tra il sindacato e il Comune di Roma, oggi braccia incrociate dei tassisti. Tra le richieste del sindacato, l’aggiornamento Istat delle tariffe dei taxi, la piena applicazione dell’articolo 29 del regolamento capitolino che riguarda le norme di stazionamento delle autovetture, imponendo agli Ncc di far ritorno nei depositi dopo ogni corsa.

Altri due temi sul piatto sono l'aumento delle licenze e la revisione delle tariffe fisse delle corse per gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino “a seguito della catastrofica situazione del traffico”, che paralizza le strade e aumenta i tempi di percorrenza delle tratte convenzionate.

Presidio in piazza

A partire dalle 10 di questa mattina, i tassisti aderenti al sindacato di base si riuniranno a Piazza Bocca della Verità per un presidio di protesta contro il Campidoglio. “Vista l'assenza di qualsiasi elemento concreto” durante l’incontro di giovedì scorso convocato dalla prefettura, “siamo rimasti fermi sulla nostra decisione”, fanno sapere dalla Usb.

Rispedita al mittente anche l'ipotesi “riduzione dell'orario” dello sciopero avanzata dall’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale: “Ci è sembrata inaccettabile – commentano dalla Usb – viste le già notevoli limitazioni riguardo il diritto di sciopero che subiamo in quanto servizio pubblico essenziale”.

