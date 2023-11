Sciopero oggi, Landini: “Così il Governo manda il Paese a sbattere”. Bombardieri: “Sindacato non si piega e non ha paura”

Roma, 17 novembre 2023 – “Adesso basta!”. E’ il giorno del maxi-sciopero generale indetto da Cgil e Uil. A Roma, i leader dei sindacati sono stati accolti da una piazza del Popolo gremita e da un cielo pieno di palloncini rossi e blu (i colori delle due sigle). Uno stop dei lavoratori come reazione alla manovra del Governo Meloni che nei prossimi giorni approderà (sostanzialmente blindata) in Parlamento. Questa è solo la prima di una serie di giornate di mobilitazione previste dai sindacati (la Cisl non ha aderito agli scioperi).

"Noi siamo qui perché rappresentiamo la maggioranza di questo Paese, chi paga le tasse e con il lavoro tiene in piedi il Paese e che oggi non viene ascoltato da questo governo: in questo modo il governo sta portando a sbattere il Paese e noi non lo permetteremo”, ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini dal palco di Piazza del Popolo. “Noi – ha aggiunto – a differenza del governo abbiamo in testa di dare un futuro al Paese, e il futuro al Paese passa dal dare futuro ai giovani". "Salvini guarda questa piazza, studiala bene. Porta rispetto a chi sta qui, che paga una giornata di lavoro", così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Le persone che stanno qui non si piegano, non hanno paura", ha aggiunto. "C'è gente che lavora quando tu fai il fine settimana".

