Roma, lunedì di disagi: 4 ore di sciopero dei mezzi pubblici. Metro C chiusa, bus e tram ridotti

Roma, 24 luglio 2023 – Lunedì di disagi per i pendolari e il traffico di Roma per lo sciopero nazionale del trasporto pubblico che si concluderà alle 12,30. Con un tweet InfoAtac ha confermato che possibili limitazione del servizio sono iniziate alle 8.30. Sulla rete romana, le Metro A-B/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle sono attive con possibili riduzioni di corse. Sulla metro A chiusa la stazione Ponte Lungo. La Metro C è chiusa. Per quanto riguarda bus e tram sono possibili riduzioni di corse

Mattinata di sciopero

Lo sciopero nazionale di oggi è stato proclamato per 4 ore dal sindacato Usb, Unione sindacale di base. Nel precedente sciopero di febbraio proclamato dallo stesso sindacato l'adesione era stata del 38% per i collegamenti di superficie e del 18,4% per le metropolitane. L’agitazione coinvolge anche le ferrovie ex concesse e Cotral. “I "grandi" sindacati, cechi e sordi a ciò che sta accadendo nel mondo del lavoro - si legge nella nota Usb sullo sciopero - rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di decontrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri”.