Sciopero Roma, stop di 24 ore su metro e autobus. Ecco le linee garantite

Roma, 17 settembre 2023 – Metropolitane e autobus a rischio in tutta Roma. È atteso per domani, lunedì 18 settembre, lo stop nazionale dei mezzi pubblici: 24 ore di disagi con ritardi e circolazione in tilt. A partire da questa notte, domenica 17, non saranno garantire le linee notturne. A proclamare lo sciopero nella Capitale sono state le sigle Faisa Confail e Cobas Lavoro privato.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di sub affidamento. Durante lo stop, il servizio sarà garantito solo nelle fasce garantite: ecco quali. I motivi dello sciopero.

Non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne, ovvero tutti gli autobus con la denominazione che inizia per N. Garantito, invece, il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Garantite le corse sull'intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20. Non garantito il servizio dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno.

Non verranno garantite nemmeno le corse della linea bus sostitutiva previste dopo le ore 20; le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Garantito il servizio delle linee bus notturne N. Non saranno garantite le corse in partenza dopo le ore 24 e le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte; le corse notturne delle linee 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e quelle delle linee 314-404-444 della società RomaTpl.

Le motivazioni principali alla base dello sciopero l'aumento salariale di 300 euro per tutti gli autisti. Ma anche la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario e la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti. Oltre all'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. E il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto sul trasporto locale.