Sciopero oggi a Roma e nel Lazio: orari e corse garantite su bus e treni

Roma, 15 dicembre 2023 – Stop ai mezzi pubblici dalle 9 alle 13, oggi la Capitale rischia di finire nel caos. Lo sciopero del trasporto locale oggi riguarderà la flotta Atac, la rete RomaTpl nei Comuni della Città metropolitana, ma anche bus e treni Cotral in tutto il Lazio.

Si temono proteste per l'intera giornata, con un trucchetto per raggirare la precettazione di Salvini: l’effetto ‘bus lumaca’, con autisti in servizio a velocità molto bassa.

Il vicepremier Matteo Salvini ha ridotto lo sciopero nazionale da 24 a 4 ore. Manifestazione oggi a Roma della Cgil con i pensionati dello Spi. Ecco gli orari dello sciopero e le corse garantite.

Sciopero ri quattro ore dalle 9 alle 13 oggi a Roma e nel Lazio

Lo sciopero – proclamato dalle organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Orsa, Sub, Cub, Cobas, Adl, Sgb – bloccherà autobus e metropolitane nella Capitale e riguarderà anche le tratte nei Comuni dell’hinterland romano serviti da Atac. Ma lo sciopero riguarderà anche i collegamenti gestiti da altri operatori in regime di sub affidamento.

Dalle 9 alle 13, rischio paralisi per metro, bus e tram. Atac informa che “non saranno garantite le corse sull'intera rete dalle ore 9 alle ore 12.59. Alle ore 13 il servizio riprenderà sull'intera rete". Saranno invece “garantite le corse sull'intera rete entro le ore 8.59 e dalle ore 13.00”. Nelle stazioni della metropolitana che resteranno aperte non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale.

Braccia incrociate per quattro ore anche per il personale della Compagnia Trasporti Laziali (Cotral), la società che gestisce la rete del trasporto extraurbano in tutta la regione.

Autobus e treni – le tratte di Roma-Lido e Roma-Viterbo – non saranno garantiti dalle 9.01 alle 13. Resteranno regolari le altre fasce, anche se c’è il rischio di registrare rallentamenti nelle ore garantire come reazione alla precettazione del ministro Salvini, che firmando un'ordinanza ha di fatto impedito uno sciopero sulle 24 ore.

