Roma, lo scheletro di una donna ritrovato in un parco: è giallo sull’identità

Spunta uno scheletro umano in un parco di Roma. È il macabro ritrovamento avvenuto nel quartiere del Pigneto, all’interno dell’area verde che si trova al civico 114 di via Ettore Fieramosca, dove un escavatore ha estratto i resti di un cadavere da un canale di scolo durante un intervento di manutenzione. Si tratterebbe di uno scheletro appartenuto a una donna di circa 30 anni i cui resti, presumibilmente, sarebbero in quel posto da almeno un anno. Pochi gli indizi per risalire all’identità della vittima, l’elemento chiave per dare un nome alla donna è una catenina trovata sullo scheletro.

Omicidio o clochard?

È ancora mistero sulla morte della donna ritrovata dagli operai all’interno di un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato. Nel pulire l’area, l'escavatore ha agganciato e tirato su lo scheletro dal fondo di un canale di scolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e successivamente il medico legale. È da chiarire se si tratti di un omicidio mai risolto o della morte naturale di una clochard, le forze dell’ordine stanno scavando nelle banche dati delle persone scomparse per cercare di dare un’identità allo scheletro il prima possibile. I resti della donna sono stati trasferiti al Dipartimento di Medicina Legale della Capitale, dove nei prossimi giorni saranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui l’esame del Dna.