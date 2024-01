A Roma la prima parrocchia green d’Italia. Il caso San Vigilio: col risparmio energetico si aiutano i fedeli in difficoltà

Roma, 3 gennaio 2023 – Pannelli solari, led e risparmio energetico. E ancora: un orto urbano per sfamare gli ospiti della casa di accoglienza e il giardino della chiesa che si trasforma in un frutteto per aiutare i più fragili. È la risposta della parrocchia di San Vigilio di Roma all’appello lanciato da Papa Francesco al mondo con l’enciclica ‘Laudato sì’, dedicata alla cura del Creato e all’ecologia globale.

Così quando i messaggi universali di Bergoglio incontrano la sensibilità di un parroco, il risultato è certo: è nata la prima chiesa green d’Italia. Per la comunità guidata dal 47enne don Alfio Tirrò, zona di Ottavo Colle, l'attenzione all'ambiente è diventato un modo creativo di aiutare gli altri. Soldi risparmiati che si traducono in azioni concrete verso i più deboli. È per questo che la parrocchia San Vigilio è diventata testimonial della campagna della Cei ‘Uniti nel dono’, a sostegno dei sacerdoti.

“Emergenza ambientale nella quotidianità”

“L'emergenza ambientale si avverte nella quotidianità”, racconta don Alfio. “Da noi, ad esempio, succede che la pioggia, trovandoci al di sotto del livello della strada, allaghi qualche locale della parrocchia. Questo ci ha dato uno spunto di riflessione nella nostra comunità – continua – pertanto ci è sembrato naturale far corrispondere una produzione di una energia sana e pulita con gli aspetti vantaggiosi dal punto di vista economico”.

Più soldi per la solidarietà

Il risparmio energetico porta vantaggi economici per la parrocchia di San Vigilio, che ha scelto di usare il denaro per la solidarietà verso i più deboli. Aiutare i parrocchiani e prendersi cura della comunità.

C'è il risparmio derivato dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, con i costi dell'energia abbattuti del 35%. La sostituzione delle lampade alogene con quelle a led. E l'orto urbano di zona con le verdure fresche che vengono devolute alla struttura di accoglienza ‘Casa Betlemme’ o il giardino parrocchiale con gli alberi da frutto e gli ulivi.

Cei: “Basta una piccola offerta”

Quella di San Vigilio è una delle storie della campagna della Chiesa cattolica per le donazioni a sostegno dei sacerdoti. “Ogni offerta destinata al sostentamento dei sacerdoti è il segno tangibile della vicinanza dei fedeli, un mezzo per ringraziare tutti i sacerdoti, dal più lontano al nostro”, sottolinea il responsabile del Servizio Promozione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica, Massimo Monzio Compagnoni.

“Basta una piccola offerta – aggiunge – ma donata in tanti”. Le offerte sono deducibili e destinate al sostentamento dei preti al servizio delle 226 diocesi italiane. Tra questi figurano anche 300 sacerdoti diocesani impegnati in missioni nei Paesi più poveri del mondo e 2.500 sacerdoti ormai anziani o malati, dopo una vita spesa al servizio degli altri e del Vangelo. L'importo complessivo delle offerte nel 2022 si è attestato appena sopra gli 8,4 milioni di euro in linea con il 2021.