Saluti fascisti di Acca Larentia, 5 persone denunciate. Il caso finisce in Parlamento

Roma, 10 gennaio 2024 – Cinque persone sono state denunciate per i saluti fascisti di Acca Larentia, mentre sono in corso le indagini per identificare gli altri partecipanti al corteo davanti all’ex sede romana dell’Msi. La Digos sta scandagliando i video girati domenica durante la commemorazione della strage del 1974, mentre oggi pomeriggio il ministro Piantedosi affronterà il caso durante il ‘Question time’ in Parlamento.

Il ministro Piantedosi sul caso dei saluti fascista di Acca Larentia (Roma)

“Da tantissimo tempo chiediamo un rafforzamento delle norme che riguardano la nostalgia del neofascismo”. A dirlo è Noemi Di Segni, la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, che proprio stamattina ha partecipato alla posa di quattro pietre di inciampo in memoria della famiglia Anticoli davanti alla sede del Cnr di Roma.

Di Segni ha lanciato un appello “al governo e a chiunque ricopra responsabilità istituzionale” per alzare l’attenzione dopo i saluti fascisti del corteo di estrema destra ad Acca Larentia. “Forse non sanno neanche perché lo hanno alzato quel braccio – dice Noemi Di Segni – ma è chiaro che è

di una gravità assoluta. Chi ha vissuto deportazione, sterminio e anche i primi atti del fascismo, non può non associare a quel gesto un orrore. Alzare quella mano oggi vuol dire dimenticare tutto quello che è stato. Evidentemente sia a livello culturale, sia normativo sia educativo, devono essere adottate ulteriore iniziative e provvedimenti”, conclude.

Alle 15, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponderà all'interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando delle iniziative prese dopo il caso scoppiato domenica a Roma, dove migliaia di persone hanno partecipato alla commemorazione con tanto di striscioni con scritte che echeggiavo ai motti del Ventennio e il saluto romano con il braccio alzati, usato dal Duce e quindi diventati simbolo del fascismo.

La politica è in subbuglio, L’opposizione incalza: “È apologia di fascismo”, Piantedosi frena: “Sarà la magistratura farà le sue valutazioni”. In silenzio la premier Giorgia Meloni, che probabilmente teme ripercussioni sui sondaggi in vista delle imminente elezioni europee.

Il Pd ha depositato un disegno di legge che “renda più efficace l'azione di repressione della apologia di fascismo e dei fenomeni eversivi neofascisti”. La senatrice Liliana Segre, ha ricordato che la commemorazione di Acca Larentia si tiene “più o meno con quelle modalità, da diversi anni, addirittura con maggiore partecipazione numerica nel passato”.

Assicurando di non volersi defilare dalle responsabilità, il ministro Piantedosi ha chiarito che “chi gestisce l'ordine pubblico ha il compito prioritariamente di fare in modo che la manifestazione si svolga senza incidenti”. E che vietare le manifestazioni “si è rivelato operativamente meno proficuo”.

