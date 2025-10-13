Roma, duro colpo al traffico di droga: carabinieri sequestrano 200 chili di cocaina

Roma, 13 ottobre 2025 - Duro colpo al traffico di droga a Roma: i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un albanese di 23 anni, trovato in possesso di 200 kg di cocaina suddivisi in 191 panetti, una pistola con relativo munizionamento e denaro contante per circa 30.000 euro. Il 23enne si aggirava per strada, zaino in spalla, guardandosi intorno con fare circospetto. Atteggiamento che non è sfuggito ai carabinieri del Comando Provinciale di Roma che lo hanno sottoposto subito a un controllo.

Il giovane è stato trovato in possesso di un'importante somma di denaro contante, in nessun modo giustificabile, in quanto, da accertamenti, è risultato disoccupato. Nella sua abitazione è stata poi scoperta una vera e propria centrale logistica per lo stoccaggio della droga.

Il 23enne aveva infatti otto borsoni carichi di cocaina, suddivisa in 191 panetti riportanti diversi loghi e corrispondenti a 8.000 dosi: un marchio per ogni tipologia, per soddisfare tutti i gusti e le esigenze dei consumatori, destinate a inondare le strade di Roma e a portare nelle casse della criminalità organizzata romana una somma che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, utili per finanziare le ulteriori attività illecite dei gruppi criminali. Nell'abitazione era presente anche una pistola con munizioni, risultata oggetto di furto, pronta ad essere utilizzata per la difesa del preziosissimo carico, e soldi contanti, per un totale complessivo che si aggira intorno ai 30.000 euro. Ulteriore conferma dell'attività svolta dall'uomo e della meticolosa organizzazione utilizzata, è stata fornita da quanto ritrovato all'interno dell'autovettura: per evitare di essere scoperto e passare indenne ai controlli, il 23enne utilizzava un articolato sistema di apertura, con una ingegnosa combinazione di tasti e l'utilizzo di chiavi, che permetteva di avere accesso a un doppiofondo in cui occultare lo stupefacente, da aprire all'occasione per effettuare le cessioni in sicurezza. Ma questo non è bastato all'uomo che è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Rebibbia, in attesa di processo.