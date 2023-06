Roma, rifiuti per strada. E Gualtieri dice sì al termovalorizzatore

Roma, 8 giugno 2023 – "Una volta sulle spiagge di Castel Porziano fiorivano i gigli di mare e la camomilla esplodeva in fitti cespugli simili a cuscini bianchi. Con Gualtieri invece c'è una nuova flora: sacchi della spazzatura, bottiglie, polistirolo e vecchie seggiole. Un patrimonio incredibile, una vista veramente commovente: le nostre spiagge sono uniche in tutto il Paese, forse nel mondo". Lo ha scritto in una nota il rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

La questione dei rifiuti a Roma, comunque, è tutt’altro che politica. Da diverse zone si è sollevata in questi giorni la protesta a causa della mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare dell’umido che, restando per strada, col calore dà origine inevitabilmente ad effetti nauseabondi.

I problemi sono molteplici e si trascinano da tempo: carenza di personale e di mezzi, questioni sindacali che contrappongono l’azienda e i dipendenti di Ama, che gestisce il servizio.. E i cittadini insorgono. C’è anche chi pensa di intentare una causa nei confronti di Ama per il mancato ritiro della ‘monnezza’.

Gualtieri: sì al termovalorizzatore

Dalla raccolta allo smaltimento finale la strada è breve. Proprio ieri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto alla conferenza 'Idee per Roma Capitale Europea' nello Spazio Sassoli di piazza Venezia. "Meglio la valorizzazione energetica della discarica - ha detto ancora - e meglio la valorizzazione energetica vicina che lontana, perché se io la termo-valorizzazione la faccio ad Amsterdam la Co2 è la stessa, e in più ci sono le emissioni del trasporto. Queste sono cose elementari, sono state comprese da tutti, ed è per questo che il termo-valorizzatore riscuote un largo consenso. Noi inoltre con la tecnologia di cattura della Co2 che abbiamo voluto andiamo alla neutralità. Anche le ceneri saranno riciclate per fare materiale da costruzione, quindi sarà la circolarità totale del riciclo. La relazione tecnica sull'impianto certifica che sull'abbattimento dei filtri noi siamo ben al di sopra degli standard: sarà il termo-valorizzatore probabilmente meno inquinante d'Europa". Sulla localizzazione a Santa Palomba, Gualtieri ha spiegato che "è stata scelta perché è zona industriale e perché c'è la ferrovia, così i rifiuti non li porteremo con i camion".