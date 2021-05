Roma, la sindaca Raggi: "Molti vogliono investire nella Capitale"

Roma, 6 Maggio 2021 - C'è tanta speranza nelle parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Dopo il periodo di chiusure forzate, a causa della pandemia Covid-19, a suo dire nella Capitale si sta tornando finalmente a respirare. Si prevedono aperture e inaugurazioni, ma soprattutto investimenti. É questa la parola chiave del nuovo ciclo con cui la Città eterna si prepara ad affrontare la stagione estiva. "Molto si sta muovendo", ha detto la sindaca Raggi.

Raggi: "Moltissimi gruppi stanno venendo a Roma"

Si sbilancia la sindaca quando parla del futuro della città: "Ci sono tanti gruppi internazionali che stanno tornando a investire a Roma". La Capitale infatti sta per rivivere un momento d'oro, con l'inizio degli Europei che, si spera, porterà in città una nuova aria. Il risultato dovrebbe essere l'ingresso di nuovi capitali e soprattutto il ritorno al lavoro per centinaia di migliaia di persone. Durante le quattro partite che si svolgeranno all'Olimpico, Roma sarà sotto la lente di ingrandimento di mezzo mondo.

A Roma, secondo Raggi, sono in tanti che si stanno muovendo per puntare sulla città. La prima cittadina durante la presentazione del progetto di restyling della Rinascente di piazza Fiume, ha poi aggiunto. "In questo periodo, nonostante la pandemia, abbiamo avuto moltissime richieste e stiamo seguendo moltissimi gruppi, anche di hotel 5-6 stelle, che stanno venendo a Roma e vogliono investire".