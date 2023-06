Roma Pride, parola d’ordine QueeResistenza

Roma , 10 giugno 2023 - Roma è pronta per il Pride. Al via oggi alle ore 15 in piazza della Repubblica la festa dei diritti tra bandiere arcobaleno, parrucche, lustrini. Un lungo corteo colorato, 35 carri con musica a tutto volume e le hit della Carrà festanti, e certamente a tratti polemici. D'altronde, si tratta della prima manifestazione che si svolge sotto un governo segnatamente di destra, con una premier e buona parte dell'esecutivo schierati contro la pratica dell'utero in affitto e la trascrizione dei bambini delle famiglie arcobaleno, tanto da volerlo dichiarare reato universale.

Lo scontro questa settimana si è consumato anche a livello territoriale, così se da un lato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nei giorni scorsi ha revocato il patrocinio alla manifestazione con la motivazione che non si può accostare il logo di un'istituzione a una pratica illegale, ieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in tutta risposta ha trascritto il certificato di nascita di un bambino nato da due mamme all'estero, ricevendo il plauso di tutta la comunità.

Gualtieri apre il corteo insieme alle madrine di questa edizione Paola e Chiara, al presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Pride, Mario Colamarino e le istituzioni cittadine che risponderanno allo slogan scelto per questa edizione "QueeResistenza".

Cosa significa? "E' l'insieme di due anime della nostra comunità in questo momento: da un lato la resistenza verso questo Governo, e anche il governatore del Lazio Rocca che ci chiede di fare le scuse, dall'altro lato 'esistere': noi come comunità con la nostra identità, i nostri orientamenti, il nostro modo di essere. Il clima di odio e di omofobia ci fa paura, dobbiamo resistere ed esistere" ha spiegato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023 e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli durante la presentazione della parata. Sarà quindi un pride più politico degli anni passati e il livello della colonnina di mercurio del termometro è talmente alta da aver coinvolto anche gli artisti ingaggiati per questa edizione.

Ad Arisa è stato consigliato di non presentarsi al Milano Pride dopo le sue parole di apprezzamento verso Giorgia Meloni e la polemica è continuata anche ieri, quando a distanza di alcuni giorni la cantante Paola Iezzi ha rit enuto quelle parole dette da chi ha paura di non lavorare più.

Dalla Capitale con "Furore": sarà la hit di Paola & Chiara, madrine della parata, a far ballare le migliaia di persone che stanno per invadere il cuore di Roma. Il duo canoro si è detto ieri ''orgoglioso" di prendere parte alla manifestazione che si snoderà per le strade del centro arrivando fino a via dei Fori Imperiali. Diversi gli esponenti politici che saranno in piazza oggi, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Nicola Zingaretti, da Elly Schlein ad Alessandro Zan. Tra gli altri Marco Furfaro, Cecilia D'Elia, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Marta Bonafoni e Sandro Ruotolo. Ci sarà inoltre un carro di più Europa con Emma Bonino e Riccardo Magi è una delegazione del M5s.