Roma, pitone albino per strada a San Basilio, accarezzato dai passanti

Roma, 19 giugno 2023 – É l'agenzia Dire a riportare la notizia e le immagini: "L’animale, un pitone albino, è stato filmato all’altezza di via Fabriano ed ha attirato l’attenzione dei passanti, che si sono avvicinati per guardarlo da vicino e ‘accarezzarlo’. Tra loro anche un bambino. Non è chiaro come il grosso rettile sia finito in strada". Tante le ipotesi: l'abbandono degli animali, quando diventano ingestibili, ma anche una fuga, da una collezione privata o da qualche circo o zoo.