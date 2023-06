Roma, Metro C a piazza Venezia: la posa della prima pietra

Roma, 22 giugno 2023 - Per la posizione strategica, la stazione Venezia sarà un vero e proprio snodo tra i complessi museali dell'area circostante. Dal primo livello interrato, i viaggiatori avranno accesso diretto alle aree museali di Palazzo Venezia, ai resti degli Auditoria di Adriano, al Parco Archeologico dei Fori Imperiali e al Vittoriano. La stazione Venezia si presenterà come una vera e propria ''archeostazione''.

Oggi nel cuore di Roma, si è tenuta la posa della prima pietra della futura stazione Venezia della Linea C, la prima metropolitana a guida automatica della capitale, commissionata da Roma Metropolitane e realizzata dal consorzio Metro C S.c.p.a, guidato da Webuild e Vianini Lavori.

Oggi l'avvio dell'opera alla presenza del sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il commissario atraordinario Linea C, Maria Lucia Conti, l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, i vertici di Roma Metropolitane, l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, insieme ai vertici del Contraente Generale Metro C Sca, e di Vianini Lavori.

"Stiamo pianificando una rivoluzione che ha pochi precedenti nella storia del Paese. Il bello è unire passato, presente e futuro", afferma il ministro Matteo Salvini. "Questo 2032, diciamo che in 9 anni finiamo tutto, può essere rivoluzionario: la Tav, la prima auto sul Ponte di Messina, il primo treno a piazza Venezia. Non dobbiamo sederci sulle cose realizzate dai nostri padri. San Marco con il Mose, la Sicilia che senza il Ponte non è collegata all'Europa. Ci sarà qualche tifoso del no che dirà che non serve, costa troppo, che non si può fare come per il Ponte di Messina. Non ci sono opere che non servono", conclude il ministro. "Da romano e da imprenditore sono molto orgoglioso di essere qui oggi per celebrare l’avvio dei lavori della stazione Venezia della Metro C di Roma, un’opera attiva con 22 stazioni oggi operative, e che rappresenta una opportunità unica per la città, per far crescere Roma coniugando la valorizzazione del patrimonio storico con la visione di futuro che proietta Roma al 2030, tra le grandi metropoli con la migliore qualità della vita. Dobbiamo già da oggi immaginare quella che sarà la Roma del futuro, e in questa ottica guardare ai lavori che permetteranno di creare una interconnessione indispensabile tra centro e periferia, pur creando qualche inevitabile disagio nella città nelle fasi di costruzione. Dobbiamo avere il coraggio e l’ambizione di realizzare di nuovo in questa città interventi infrastrutturali come questo, affinché torni ad essere una delle migliori città in cui vivere, città smart gestita con tecnologie avanzate, sostenibile, a misura d’uomo” dichiara Pietro Salini nel corso della cerimonia.

"Stiamo realizzando la linea C con le imprese partner del Consorzio Metro C, e insieme stiamo mettendo a disposizione le migliori competenze nel settore non solo in termini di capacità ingegneristica, ma anche in termini di capacità manageriali acquisite nei progetti più complessi al mondo, fondamentali per la costruzione di una linea che attraversa aree fortemente antropizzate e con una stratificazione di reperti archeologici che vanno salvaguardati” , prosegue Salini.

E conclude: "Il grande progetto infrastrutturale che dobbiamo mettere a terra in questa città si chiama mobilità sostenibile e rigenerazione urbana. Gli interventi infrastrutturali permetteranno alle città in tutto il mondo di far fronte ai cambiamenti epocali in corso, e di accogliere oltre l’80% della popolazione mondiale che entro il 2050 vivrà nelle città. Questo fenomeno va gestito e non subìto, e saranno le opere come strade, metropolitane, interventi di rigenerazione urbana soprattutto nelle periferie a permettere alle città del futuro di crescere migliorando la qualità della vita dei cittadini”.