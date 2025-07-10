Roma, maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve. Dal 2023 gli abusi, approfittando della fiducia delle famiglie

Roma, 10 luglio 2025 - Un maestro di taekwondo, approfittando della fiducia dei genitori, avrebbe abusato delle allieve minorenni: arrestato per violenza sessuale aggravata un 38 enne romano. A smascherare l'istruttore è stata la denuncia di una delle mamme delle piccole, insospettita dai comportamenti anomali della figlia. Così sono iniziate le indagini della polizia, coordinate dalla Procura di Roma, che hanno portato alla luce un quadro di violenze, ripetute sistematicamente, all'interno del centro sportivo o nell'autovettura che l'uomo, che aveva la piena fiducia delle famiglie, usava per riaccompagnarle a casa.

Un centro estivo in zona Pietralata, quotato per la qualità delle attività messe a disposizione dal responsabile che, dietro alla facciata di insegnante di una disciplina marziale e una filosofia di vita, nascondeva altri fini. Al maestro venivano affidate le piccole anche per le trasferte per incontri fuori sede.

Le stesse allieve ammiravano il bravo istruttore, che forte di questa fiducia e ascendente aveva iniziato ad avvicinarle nella loro intimità fino ad abusarne sessualmente. Una capacità manipolatoria reiterata negli anni, all'oscuro delle famiglie, ha sostenuto la Procura.

Gli investigatori del Commissariato Porta Pia e dai Carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, hanno smascherato gli abusi iniziati dal 2023, almeno su tre ragazzine. Solo la tenacia di una madre insospettita che era riuscita fare confessare alla figlia le violenze subite. La donna aveva anche provato a raccogliere ulteriori informazioni tramite le altre madri, e piano piano la terribile verità è iniziata ad emergere.

Il 38enne non si era fermato nemmeno davanti al rifiuto delle vittime che avevano trovato il coraggio di rifiutare le avances. Una di loro aveva deciso di abbandonare la disciplina, pur di non dover più affrontare le violenze del maestro. Alla luce delle indagini la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari l'emissione nei suoi confronti della misura cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.