Delirio a Roma per Lukaku, decine di auto danneggiate: i tifosi in piedi sui tetti pur di intravedere il bomber belga

Roma, 30 agosto 2023 – Delirio a Roma per Lukaku al punto che ieri, la folla di migliaia di tifosi che si è radunata all’aeroporto di Ciampino per l’arrivo del calciatore belga, ha danneggiato numerose auto. Pur di intravedere Romelu Lukaku al di là delle recinzioni dell’aeroporto, molti tifosi sono saliti in piedi sui tetti delle auto parcheggiate, sfondando e rigando le corrozzerie o spaccando i parabrezza. Un bagno di folla per l’ex bomber interista poi proseguito anche a Villa Stuart dove il belga si è recato per le visite mediche di rito.

Lukaku saluta i tifosi della Roma all'arrivo a Ciampino

La folla a Ciampino e a Villa Stuart

Stesse scene di folla in delirio all'aeroporto di Ciampino, come fuori dalla clinica capitolina specializzata nella medicina dello sport, dove si è riversata la folla di tifosi pronti ad accoglierlo. Una Villa Stuart blindata con due camionette della polizia e una pattuglia di carabinieri per contenere i tifosi. Già da domani dovrebbe essere a disposizione dell'allenatore José Mourinho.

LUKAKU ARRIVATO A ROMA, 5MILA TIFOSI A CIAMPINO

La foga dei tifosi giallorossi ha lasciato però tracce evidenti sulle macchine posteggiate a Ciampino. Per vedere Lukaku i tifosi si sono arrampicati sui tetti delle auto parcheggiate a ridosso dell'area di atterraggio provocando danni ingenti.