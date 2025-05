Roma, annunci hot, il finto marito geloso e la rapina. Indagati due uomini e una donna

Roma, 27 maggio 2025 - Attiravano le vittime con annunci hot su siti di incontri online, poi li rapinavano. In manette sono finiti due uomini e una donna, tutti italiani, indagati a vario titolo per rapina aggravata da più persone riunite e dall'utilizzo di armi, lesioni personali aggravate, estorsione, ricettazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, violenza privata e danneggiamento.

L'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere per i tre, su cui pendono gravi elementi indiziari.

Il gruppo, dopo aver adescato le vittime su siti di incontri online, le convincevano a recarsi nella loro abitazione in zona Casal Bruciato, per poi rapinarle. I falsi annunci di prostituzione venivano pubblicati su diversi siti di incontri con la donna si offriva in cambio di denaro. Ma una volta che il cliente si trovava nell'abitazione con la donna e aveva pagato, uno dei due complici entrava in casa inscenando la parte del "marito geloso", facendo fuggire i malcapitati o minacciandoli di usare violenza fisica per farli uscire dall'abitazione ed appropriarsi dei beni abbandonati.

Gli investigatori hanno ricostruito almeno 4 episodi di rapina, in una delle quali la vittima veniva immobilizzata e colpita con calci e pugni. A un altro cliente venne sottratta la vettura, poi minacce a un tassista, ma anche l'aggressione nei confronti della titolare di una farmacia sita in zona Casal Bruciato e la rapina a un semaforo fingendosi "poliziotto antidroga".