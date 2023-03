Roma, al bar dell'Agenzia delle Entrate torna Striscia la notizia

Roma, 29 marzo 2023 - A meno di una settimana l’aggressione subita da Jimmy Ghione all’Agenzia delle Entrate di Roma 6 - Eur (Torrino), dove l’inviato di "Striscia" era andato a documentare l'attività del bar, in cui spesso non venivano emessi scontrini, le telecamere del tg satirico di Canale 5 sono tornate sul posto. E qualcosa è cambiato. "Il barista dell’Agenzia delle Entrate è ancora lì. Ma fa gli scontrini!" , dice Ghione nella puntata andata in onda nella serata del 27 marzo.

Prima della scorsa settimana, il temerario inviato di Striscia, era già stato in questo bar: era il 2018, il servizio giornalistico nasceva dalle numerose segnalazioni che denunciavano il mancato rilascio di scontrini fiscali ai clienti del locale.

Ghione, nei giorni scorsi ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di cittadini che lo invitavano a non fermarsi e ad andare avanti con il caso: ora l'Agenzia di Roma 6 ora è letteralmente "blindata" e nessuno vuole parlare, spiega l'inviato, che ha tentato senza successo di intervistare i dipendenti all'ingresso dell'agenzia.

E’ solo sbirciando da una delle finestre dell'esercizio commerciale che Ghione riesce a individuare il solito barista "al suo posto" ma che ora emette scontrini ai consumatori del bar.