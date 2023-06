Roma, responsabile onlus arrestato per abusi su minori: almeno 4 vittime

Roma, 5 giugno 2023 - L’orco travestito da educatore. L'uomo, 49 anni, ha abusato del suo ruolo per plagiare le sue vittime, tutti minorenni all'epoca dei fatti, arrivando ad abusarne fisicamente. È con l'accusa di atti sessuali con minori che la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal gip la misura cautelare in carcere per il 49enne, responsabile di una onlus con sede nel quartiere Tuscolano.

Secondo quanto accertato dalla polizia, coordinata dal sostituto Antonio Verdi, sono almeno quattro le vittime. Le violenze avvenivano nell'abitazione dell'uomo ma anche all'interno della sede della associazione. Al vaglio ci sarebbe anche la posizione di una donna.

I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa ma la misura cautelare in carcere è stata applicata il 2 giugno. L'indagine è partita dopo la denuncia di una ragazza, ex fidanzata di una delle vittime. Gli accertamenti della Procura proseguiranno per verificare eventuali altri episodi, altre vittime degli abusi.

Solo una decina di giorni fa a Tivoli un professore di religione è stato arrestato violenza sessuale su minori