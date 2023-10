Ritrovato Edoardo, sta bene ed era a piedi vicino a casa. L’annuncio della mamma sui social: “Finalmente una bella notizia”

Roma, 24 ottobre 2023 – È stato ritrovato stamattina Edoardo Camilli, il 17enne di Testaccio scomparso il 20 ottobre scorso. A trovare il giovane sono stati i carabinieri della compagnia di Roma Centro che l’hanno notato a piedi in via Marmorata. La mamma aveva diffuso nelle ultime ore un appello sui social per ritrovarlo.

Il ragazzo è in buone condizioni: il luogo del ritrovamento è poco distante da casa sua, quindi si presume stesse rientrando.

L’annuncio della mamma

Ad annunciare il ritrovamento di Edoardo è stata la stessa mamma, Claudia, che stamattina ha pubblicato un nuovo messaggio sui social. ''Finalmente una bella notizia'' ha commentato, visibilmente commossa. Sul posto i carabinieri ai quali era stata presentata denuncia dai genitori.