Trovata la ragazza scomparsa a Tarquinia. Il papà: “Questa volta è vero”

Tarquinia (Viterbo), 9 agosto 2023 – L’angoscia è finita. È stata ritrovata Benedetta, la ragazzina di 12 anni scomparsa 5 giorni fa da Tarquinia. Secondo quanto si apprende da Rai News, la ragazzina si è presentata spontaneamente dai carabinieri della Cecchignola. La ragazzina avrebbe passato questi cinque giorni a casa di amici, sulla Laurentina. Con lei, ci sarebbe ora anche la mamma.

“Sì, questa volta, per fortuna, è vero. Mia figlia è stata ritrovata e portata alla stazione dei carabinieri della Cecchignola”, conferma il papà Roberto all’Adnkronos alludendo al falso ritrovamento dei giorni scorsi. Benedetta sta bene ed è in buone condizioni di salute.

Il papà: “La verità su Benedetta p nel suo telefono”

“Mi hanno detto che è salita con un trolley sul pullman”, ha raccontato il padre Roberto. “La verità su mia figlia è nel suo telefono, spero che lo stiano analizzando. Li c’è tutto: le chat e i suoi contatti”. Il telefono di Benedetta è in mano agli inquirenti, la ragazzina lo avrebbe lasciato nella casa famiglia prima di uscire e sparire nel nulla. Forse una dimenticanza nella fretta di scappare, oppure un gesto intenzionale per non farsi rintracciare durante la fuga. E il ‘Comitato madri unite’ incalza: “Invece di ascoltare i minori li rinchiudono in case famiglia!”.

Le ipotesi sulla scomparsa

La vicenda della 12enne sta diventando un caso, tra chi rivendica i diritti negati dall’affidamento alle case famiglia e le polemiche sui social. Ma nel mezzo c’è il destino di una ragazzina che è mancata all’appello per cinque giorni, da quel venerdì 4 agosto in cui si è allontanata dalla casa famiglia di Tarquinia alla quale era stata affidata.

Qualcuno ipotizza che l’allontanamento di Benedetta sia stato pilotato da qualcuno – ma sono solo voci e tutto è ancora avvolto nel mistero, almeno ufficialmente – mentre la mamma ha lanciato sui social un appello sibillino: “Vi prego di proteggere mia figlia dal padre, dalle dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali. Ormai la verità non può più attendere. So di cosa parlo, pubblicherò le prove documentali”, ha scritto Germana Ruberto Vitter su Facebook.

“Non sentivo Benedetta da 15 o 20 giorni. Non posso sapere se ha avuto problemi in questa casa famiglia. Lei era stata affidata a me, dopo che per tutta la vita aveva vissuto con la madre”, ha detto il papà a Repubblica. E forse qui, nelle parole dei due genitori, potrebbe esserci la chiave per ritrovare Benedetta.

Benedetta contesa tra i genitori?

Gli investigatori non escludono che la ragazzina sia finita al centro di una contesa per l’affidamento tra i genitori e che possa essere tornata a Roma, in compagnia di amici o parenti. E sul post della mamma di Benedetta? “Questa mamma ci deve spiegare cosa è successo – ha detto il paapà della 12enne – è sempre stata con lei prima di essere affidata a me. Non voglio fare nessuna guerra al sistema: la priorità è mia figlia, poi si risolveranno anche le altre questioni. Sono quattro notti che non so dove si trovi”, dice il papà della ragazzina.