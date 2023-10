Cos’è il rip deal, la truffa per i ricchi. Sventato in un ristorante di Roma un raggiro da oltre 2 milioni di euro

Roma, 6 ottobre 2023 – Il classico rip deal è la truffa del cambio valuta “sporco”: farsi consegnare dalla vittima del denaro autentico in cambio di una somma dal valore maggiore in un’altra valuta che poi, spariti i truffatori, risulterà falsa o con valore minore. Ma le varianti della truffa dell’”affare sporco” sono molteplici, possono riguardare diversi tipi di cambi di cose di valore, comprese ultimamente le criptovalute, come nel caso del rip deal sventato lo scorso fine settimana in un ristorante a Roma dalla polizia. In ogni caso il rip deal si può considerare la truffa per i ricchi, perché le vittime del raggiro devono avere soldi e, soprattutto, la disponibilità a metterne in gioco un po’ attratte dalla possibilità guadagnarne, in apparenza in modo facile, di più grazie a un cambio vantaggioso.

Il rip deal da oltre 2 milioni sventato a Roma

Come per tutte le truffe, il successo di un rip deal dipende soprattutto dall’abilità del truffatore e dal contesto che riesce a creare per far cadere la vittima nella propria trappola di un facile guadagno. E il caso sventato a Roma sabato scorso dagli agenti del Distretto Trevi-Campo Marzio ne è un esempio sia per complessità sia per valore dell’”affare sporco” che metteva in gioco somme per oltre 2 milioni di euro. Gli autori erano due uomini stranieri, vestiti in modo elegante, con Rolex e bracciali costosi al polso, che hanno scelto un ristorante nel pieno centro storico di Roma, a due passi dalla fontana di Trevi, per mettere a segno il colpo.

L’operazione della polizia

I due agenti che hanno sventato la truffa erano in abiti civili impegnati in un servizio antiborseggio quando passando da via delle Muratte hanno notato in un ristorante due stranieri di origine slava vestiti in modo molto elegante, uno dei quali è stato riconosciuto dai poliziotti perché a settembre dello scorso anno aveva messo a segno un’altra truffa. Gli agenti si sono finti clienti del ristorante e si sono seduti a un tavolo vicino ai due stranieri che, dopo poco tempo, sono stati raggiunti da una coppia, un uomo e una donna non italiani. Seguendo il dialogo in inglese i poliziotti hanno compreso che era in corso una trattativa commerciale da milioni di euro in criptovalute. Abbastanza per decidere di intervenire e fermare i truffatori.

La truffa in criptovalute

Dopo che sono stati bloccati i due truffatori, è stato appurato che le vittime erano due imprenditori della Lettonia contattati per l'acquisto di 26 case mobili, il cui valore complessivo ammontava a circa 2,2 milioni euro. Dopo aver stabilito il ristorante in centro a Roma come luogo dell'incontro, le due vittime hanno appreso che i due uomini presenti non erano i veri compratori ma gli intermediari, che affermavano di voler pagare tutta la fornitura in anticipo in cambio di un tornaconto in loro favore, un cash back che sarebbe stato corrisposto in criptovaluta. Più precisamente per chiudere subito l’affare avrebbero potuto gonfiare la spesa facendo lievitare il prezzo d'acquisto a 2,5 milioni euro e la differenza, pari a circa 300.000 euro, l'avrebbero intascata loro in criptovaluta attraverso un wallet virtuale, un portafoglio online. Mentre l'affare era in fase di definizione in merito alle modalità di pagamento, c’è stato l’intervento degli agenti. A quel punto i due lettoni hanno capito di essere vittime di un tentativo di truffa. I due slavi sono stati denunciati e sono stati sequestrati i telefoni cellulari e il veicolo utilizzato per raggiungere il ristorante, oltre a orologi Rolex di ingente valore e bracciali di dubbia provenienza.