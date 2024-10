Roma, riapre la stazione metro Spagna. Cosa è cambiato

Roma, 3 ottobre 2024 – Dopo ottanta giorni, riaprirà domani la stazione della metro A di Spagna: si è conclusa infatti la prima fase dei lavori di restyling, quelli più invasivi e che erano incompatibili con il transito dei numerosi passeggeri che ogni giorno affollano la fermata per accedere a uno dei punti più suggestivi di Roma.

In particolare, la vecchia pavimentazione in gomma è stata sostituita da una innovativa in resina. In totale, sono stati cambiati 1.600 metri quadri di pavimenti con un evidente impatto da un punto di vista estetico e funzionale. Le pareti delle banchine e la volta sono state totalmente demolite, così da realizzare un nuovo sistema di canalizzazioni che risolvesse alla radice il problema annoso delle infiltrazioni.

I lavori andranno ancora avanti per qualche settimana: “Il cantiere proseguirà, a stazione aperta, fino al termine di novembre – fa sapere Atac – Come già per Ottaviano, anche per la stazione Spagna chiediamo pazienza ai clienti se alcune aree della stazione resteranno non agibili e alcune porzioni di arredo saranno mascherate dalle protezioni di cantiere”. Tra gli ultimi interventi ci saranno il rivestimento delle superfici verticali in travertino, l’installazione di un nuovo sistema di illuminazione, la costruzione di una nuova biglietteria e l’assemblaggio di un’installazione verde sulla facciata esterna.