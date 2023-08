Reddito cittadinanza, protesta davanti alla sede Inps di Roma: “Finitela con la guerra dei poveri”

Roma, 1 agosto 2023 – Arriva anche a Roma la protesta contro la sospensione del reddito di cittadinanza comunicata via sms e, dopo i sit-in organizzati ieri a Napoli e a Palermo, oggi la manifestazione si svolge davanti alle sede Inps di via Nizza 156.

La protesta

Con cartelli con le scritte “Finitela con la guerra ai poveri” e “Stop sfruttamento e precarietà” sono una cinquantina i manifestanti che si sono riuniti sotto gli uffici dell’Istituto nazionale di previdenza per chiedere la reintroduzione del reddito di cittadinanza. “Dobbiamo costruire una grande opposizione popolare contro il governo”, scandisce al megafono una donna. Non solo il sussidio, i presenti chiedono anche "l'introduzione del salario minimo e del reato di omicidio sul posto del lavoro perché non si può morire come Luana D'Orazio”, la giovane operaia toscana morta in fabbrica nel 2021.

La campagna “Ci vuole un reddito”

“Oggi 169 mila nuclei familiari nel nostro paese perderanno il reddito di cittadinanza, l'unico strumento di protezione sociale che in questi anni ha salvaguardato milioni di persone dalla povertà. Saremo in piazza alle 12 davanti alla sede Inps di via Nizza 156 per protestare contro l'abolizione di questa importante misura”. È la comunicazione della campagna "Ci vuole un reddito”, che riunisce una rete di oltre 140 associazioni, movimenti e organizzazioni sociali, con cui è stato annunciato il sit-in di oggi a Roma.