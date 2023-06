Roma, rapinano gestore minimarket: calci, pugni e colpo di pistola L’aggressione questa notte in via Andersen a Primavalle: la vittima 51enne, portata in codice rosso al Gemelli, aveva appena chiuso il negozio e i 3 malviventi hanno cercato di portargli via l’incasso della giornata, di circa mille euro