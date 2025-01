Rapina nella villa di Maria Sole Agnelli a Torrimpietra: vigilante e governante legati

Roma, 9 gennaio 2025 – Rapinatori nella villa della contessa Maria Sole Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni Agnelli, a Torrimpietra, in provincia di Roma. Stanotte i malviventi – non si conosce il numero – sono penetrati nell’abitazione, hanno immobilizzato e legato il vigilante e la governante senza svegliare la padrona di casa, 99enne, che non si è accorta di nulla. Hanno smurato e portato via una cassaforte con gioielli e orologi di lusso oltre ad altro materiale non dettagliato. Da quantificare il bottino.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e la Compagnia di Civitavecchia, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo.

I fratelli Agnelli

Maria Sole è l’unica superstite dei fratelli Agnelli, con Cristiana Agnelli (Diventata Cristiana Brandolini d’Adda dopo il matrimonio con il conte Brandolino Brandolini d'Adda), che ha 98 anni. Il primo ad andarsene è stato Giorgio Agnelli, morto precocemente all’età di 36 anni per una grave malattia. Nel 2003 la scomparsa dell’avvocato ed ex ad Fiat, Giovanni Agnelli, seguita un anno dopo da quella di Umberto Agnelli, già senatore della Repubblica. Susanna Agnelli, ex ministro degli affari esteri, coniugata Rattazzi, è morta nel 2009, la primogenita Clara Agnelli, sposata prima con il principe tedesco Tassilo von Fürstenberg poi con lo scrittore Giovanni Nuvoletti, nel 2016.

Maria Sole sposò in prime nozze il conte Ranieri Campello della Spina da cui ebbe i figli Virginia, Argenta, Cintia, e Bernardino. Rimasta vedova, si unì in matrimonio con il conte Pio Teodorani-Fabbri, imparentato con Benito Mussolini.

Notizia in aggiornamento