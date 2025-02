Quindicenne accoltellato a Roma: “Due nordafricani volevano rapinarmi”

Roma, 3 febbraio 2025 - “Aggredito da due nordafricani: volevano rapinarmi”. Lo avrebbe detto ai soccorritori il 15enne accoltellato ieri a Roma. Il ragazzo sarebbe stato colpito a Ponte Testaccio da due uomini e poi, ferito e sanguinante, sarebbe riuscito ad arrivare fino a piazza Flavio Biondo, dove ha chiamato i genitori. Ed è lì che lo hanno trovato i soccorritori.

È quanto ricostruito finora dagli investigatori che, non appena le condizioni lo permetteranno, ascolteranno il ragazzo. Il 15enne è stato operato alla milza ed è ora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Sulla vicenda indaga la polizia: gli agenti stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere e stanno ascoltando possibili testimoni. Qualche settimana fa, due agenti erano stati accerchiati accerchiati da 20 nordafricani armati di spray al peperoncino al Quarticciolo di Roma.

Il racconto del quindicenne

Un ragazzo di 15 anni è stato soccorso in strada a Roma, in zona Monteverde, con ferite da arma da taglio. È accaduto intorno alle 20.30 di ieri in piazza Flavio Biondo. Il ragazzo avrebbe riferito ai soccorritori di “essere stato aggredito a scopo di rapina da due stranieri, probabilmente nordafricani”. Persone a lui sconosciute.

È stato colpito con diverse coltellate sul torace per aver reagito al tentativo di rapina. A dare l'allarme è stato lui stesso telefonando ai genitori. Al vaglio di chi indaga le immagini delle telecamere di zona che potrebbero aver ripreso gli autori del ferimento. Gli agenti stanno raccogliendo anche testimonianze.

Come sta il ragazzo

Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla milza e, successivamente, è stato trasferito in reparto. Le sue condizioni sono stabili.