Pestaggio dello scippatore al Quarticciolo: identificati sei dei sette “giustizieri”. Sono tutti residenti in zona, due sono donne

Roma, 11 settembre 2023 – Sono state individuate sei delle sette persone che hanno partecipato al pestaggio dello scippatore al Quarticciolo, il linciaggio in strada del 26enne indiano che lo scorso 8 settembre era stato individuato dopo aver tentato lo scippo di un’anziana di 90 anni. Due sono donne, mentre degli altri cinque uomini coinvolti, uno solo è ancora ricercato dai carabinieri della compagnia Casilina che stanno conducendo le indagini.

Tutti residenti in zona

Dei sette “giustizieri fai da te” ripresi in un video girato mentre prendono a calci e pugni il 26enne, e uno usa anche un casco, tutti sono residenti nella zona, due hanno precedenti per spaccio e furti, uno pratica arti marziali. Tutti sono stati denunciati per lesioni aggravate.

Il giovane indiano era stato salvato dal linciaggio dall’intervento dei carabinieri ma ha riportato la frattura del setto nasale e altre contusione. É poi stato arrestato e in aula di tribunale, durante la direttissima, ha chiesto scusa all'anziana scippata e assieme al proprio avvocato difensore ha annunciato di aver sporto denuncia contro i suoi aggressori.