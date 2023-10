Blitz antidroga a Quarticciolo, colpo alla piazza di spaccio delle cosche calabresi nella Capitale: sei arresti

Roma, 12 ottobre 2023 – Blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo di Roma dove, nelle prime ore della mattina, i carabinieri sono intervenuti per colpire una delle principali piazze di spaccio della Capitale e arrestare sei persone legate al traffico di stupefacenti gestito da cosche calabresi, tra cui uno dei vertici dell‘ndrangheta di Lamezia Terme.

L’operazione

I carabinieri della compagnia Casilina, su delega dei pm della Dda di Roma, hanno dato esecuzione ad ordinanze cautelari nei confronti di sei persone, tutti cittadini italiani (3 in carcere e 3 ai domiciliari) accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico e detenzione di droga. L'operazione nel quartiere Quarticciolo, teatro nelle scorse settimane di un linciaggio in strada di un uomo, che aveva rapinato una anziana, da parte di alcuni residenti. L'indagine ha consentito di accertare l'esistenza di una struttura criminale che gestiva la vendita al dettaglio di cocaina, crack e hashish nel quartiere dove si trova una delle piazze di spaccio principali della Capitale. Al vertice del gruppo un uomo di origini calabresi, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, attualmente detenuto nel carcere di Parma, ed appartenente con ruoli di rilievo in una cosca 'ndranghetista di Lamezia Terme.

Il giro d'affari

I carabinieri hanno stimato un giro d'affari che si aggira intorno ai 500 mila euro all'anno. Inoltre, per garantirsi la lealtà degli appartenenti, i proventi dell'illecita attività venivano utilizzati dall'organizzazione anche per garantire il sostentamento delle famiglie degli indagati quando questi ultimi erano detenuti e per il pagamento delle spese legali, creando di fatto un "ammortizzatore sociale”.

