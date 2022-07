Quarta dose over 60 Lazio, D'Amato: "25mila prenotazioni in una sera"

Roma, 14 luglio 2022 - Ha preso il via la campagna di vaccinazione per la quarta dose agli over 60 e fragili nel Lazio. "Da ieri sera sono 25mila coloro che hanno prenotato il vaccino nel Lazio. L'obiettivo che noi abbiamo è di arrivare a 500mila vaccinazioni per la fascia degli over 60 e per i soggetti fragili", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato da RaiNews24.

Verso la fase del plateau

"Assistiamo a un rallentamento dell'incremento del numero dei casi di Covid: siamo passati da un incremento delle scorse settimane del 50% a un 11%. Questo significa che siamo verso la fase del plateau", ha affermato D'Amato. Quanto ai vaccini, l'assessore ha sottolineato che "non esistono vaccini vecchi e vaccini nuovi, esiste il vaccino ed è importante che venga fatto in questa fase per evitare complicanze a tutti gli over 60 e ai soggetti fragili".

Il punto sugli ospedali: "Nel Lazio siamo in una fase di sovraccarico - ha detto D'Amato - ma dal punto di vista dei numeri siamo lontani dalle soglie di allerta: siamo al 14% come tasso di occupazione in area medica e al 5,8 in terapia intensiva, quindi una fase abbastanza standard per quanto riguarda le nostre performance".

Quarta dose: come si prenota

Per prenotarsi è necessario accedere al portale regionale secondo le consuete modalità è possibile effettuare la scelta della data e dell'hub per la somministrazione. È possibile ricevere la quarta dose anche dal proprio medico di medicina generale o in una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale.