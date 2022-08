Previsioni meteo, nuovi temporali in arrivo. Domenica torna il sole, Ferragosto sarà caldo

Roma, 10 agosto 2022 – Temporali in arrivo su basso Lazio , Campania , Sicilia e Calabria . Durerà pochi giorni l’instabilità atmosferica che nelle ultime ore ha creato disagi in molte zone, come le 200 richieste di aiuto arrivate questa notte ai vigili del fuoco della Campania. Domenica tornerà il sole e il caldo , c’è da aspettarsi un Ferragosto con temperature in rialzo al Centrosud e un peggioramento su parte del Nord .

“L'ondata di caldo è cessata in tutto il Paese, grazie a una ventilazione settentrionale che si avverte maggiormente sul lato adriatico della penisola. Una piccola circolazione di aria instabile ha

raggiunto le regioni meridionali italiane e, in alcune di esse, anche oggi si potrà assistere alla formazione di temporali , specie sul basso Lazio , in Campania, Sicilia e Calabria”, spiegano i meteorologi di Meteo Expert.

Le previsioni dei prossimi giorni

Nei prossimi tre giorni la situazione non sarà molto dissimile, avvertono i meteorologi, “ma venerdì l'instabilità atmosferica aumenterà anche sul Nordest , particolarmente sulle aree alpine e prealpine. Un'altra circolazione di bassa pressione , infatti, si avvicinerà dai Balcani per poi scivolare sabato verso il Meridione ”.

Nella domenica che precede Ferragosto, sempre secondo i meteorologi, il tempo diverrà più soleggiato e più caldo , specie al Centronord . Nello scenario più probabile, le temperature continueranno ad aumentare al Centrosud anche il lunedì di Ferragosto quando sarà possibile un peggioramento del tempo su parte del Nord Italia.