Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Roma
Prete-giornalista di 81 anni cerca di adescare un collega 40enne nei giorni del Conclave. Il pm: "Violenza sessuale"
22 ott 2025
REDAZIONE ROMA
Il decano dei vaticanisti spagnoli invitò un cronista italiano nel suo appartamento e cercò un approccio. Poi il messaggio di scuse. Chiuse le indagini della Procura

I cardinali riuniti all'ultimo conclave

Un giornalista e prete spagnolo di 81 anni, Antonio Pelayo, decano dei vaticanisti iberici, rischia di finire sotto processo a Roma per l'accusa di violenza sessuale ai danni di un suo collega italiano di 40 anni. La vicenda, anticipata dal Corriere della Sera online, risale ai giorni del Conclave per l'elezione del nuovo Papa. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sacerdote ha invitato il collega nella sua abitazione romana e li ha tentato un approccio sessuale. Il caso copre lo spazio temporale compreso tra il ricovero di Papa Francesco e la fumata bianca per Leone XIV.

Tra i due nasce un’amicizia, legata anche al lavoro e agli eventi da seguire in quel periodo particolarmente complesso. Il sacerdote - un passato da corrispondente per le testate spagnole - il 16 aprile invita il 40enne nella sua casa nel centro della Capitale per un aperitivo, una sera che scorre senza problemi. Si apre il Conclave e il lavoro per i cronisti specializzati in cose vaticane si fa concitato. I due lavorano assieme ai centinaia di giornalisti accreditati per l'elezione del nuovo Pontefice.

Il 23 maggio - secondo quanto poi denunciato dalla vittima - arriva un nuovo invito da parte dell'81enne. Una serata che prende una piega decisamente diversa dalla precedente con il sacerdote che approccia a più riprese il più giovane collega con pesanti molestie a cui però il 40enne si sottrae.

Dopo essersi allontanato da Roma per alcuni giorni, la vittima decide di raccontare ai pm quanto accaduto e il suo racconto fa scattare l'indagine che potrebbe costare un processo al sacerdote. Il giornalista italiano che avrebbe subito le molestie, ritenuto attendibile dal pubblico ministero, ha dovuto lasciare Roma, trasferendosi in un’altra città per lo choc e il timore di incontrare di nuovo l’81enne, che per un periodo ha continuato a cercarlo.

