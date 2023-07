Povertà a Roma, 40mila buoni pasto per anziani e famiglie fragili. Il vescovo: “Tanti cittadini tagliati fuori dalla ripresa economica della Capitale”

Roma, 17 luglio 2023 – Un milione di euro per le famiglie in difficoltà. Saranno distribuiti attraverso una rete di 330 tra parrocchie e centri di ascolto della diocesi di Roma i 30mila buoni pasto erogati con i fondi della Fondazione Roma, ticket del valore di 25 euro destinati alle persone fragili che vivono nella capitale. Altri diecimila buoni verranno destinati agli anziani soli e fragili, raggiunti attraverso la rete dei cinque ‘Empori della Solidarietà’ promossi dalla Caritas. “La nuova iniziativa, messa in campo con la preziosa collaborazione della Caritas di Roma, rappresenta un piccolo, ma significativo contributo, non certamente risolutivo, all’emergenza economica e storica in atto. Come accaduto nel corso della precedente esperienza (realizzata durante la pandemia, ndr), porterà conforto e aiuto concreto a famiglie e anziani nell’affrontare le necessità del loro quotidiano”, dice il presidente della Fondazione Roma, Franco Parasassi.

Buoni alimentari: i numeri

L’iniziativa della Fondazione insieme alla Caritas riguarda i buoni alimentari, un modo per dare autonomia e dignità alle persone in difficoltà. Con l’inflazione galoppante e i prezzi dei prodotti di prima necessità che continuano ad aumentare, nella Capitale cresce l’impoverimento del ceto medio, impreparato a sostenere uno scivolamento verso il basso nella scala delle condizioni di vita. Un’iniziativa simile era già stata varata da Caritas e Fondazione Roma nel corso della fase più acuta della pandemia, con risultati positivi. Al termine del precedente intervento, che si era concluso nel dicembre 2021, sono stati aiutati complessivamente 7.589 nuclei familiari, di cui il 51,7% italiani, e stranieri di oltre cento nazionalità. Le persone assistite sono state 23.377, di cui 7.157 minori.

Ambarus: “La ripresa economica taglia fuori tanti cittadini”

L’attenzione della Fondazione Roma è prioritariamente rivolta a fronteggiare le emergenze di carattere sociale. “Gli aiuti alimentari sono sempre più una necessità per molte famiglie romane”, spiega monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma e incaricato della pastorale della carità. “Purtroppo stiamo verificando che la ripresa economica, a Roma legata al turismo e al commercio – continua – taglia fuori una fascia sempre più ampia di cittadini, anche molte famiglie che nel prossimo autunno si vedranno private anche del sostegno che arrivava dal Reddito di cittadinanza. Come Diocesi ringraziamo la Fondazione Roma, un vero e proprio partner nelle iniziative di prossimità. Soprattutto la formula del buono spesa, infatti, consente alle famiglie di scegliere responsabilmente ciò di cui necessitano e di acquistarlo in modo dignitoso".