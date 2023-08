Incendio al ponte Marconi, a Roma bruciano le baracche abusive. Il boato: esplose le bombole di gas

Roma, 2 agosto 2023 – Scoppia un incendio al ponte Marconi, fiamme alte e colonna di fumo sta invadendo le case della zona. Un forte boato è stato avvertito intorno alle 8 di questa mattina dai residenti, a scoppiare potrebbero essere state le bombole di gas dell’accampamento abusivo nascosto tra i rovi. In fiamme anche le baracche dove vivono i senzatetto. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono in corso, per fortuna nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, avvisati dai residenti dei palazzi vicini. "Si chiede ancora una volta – interviene il presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti – un maggior controllo delle sponde del Tevere, per strappare al degrado spazi ambientali di pregio come la golena del fiume. Soprattutto chiediamo una immediata messa in sicurezza di aree che potrebbero causare pericolo di incendi e di insicurezza”. Il fumo si è alzato in cielo con un’ampia colonna bianca, i pompieri hanno chiuso il lungotevere San Paolo, a partire da piazzale Edison.