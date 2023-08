Pomezia, accoltellato alla schiena senza un apparente motivo: indagini sulla morte di un 53enne

Pomezia (Roma), 27 agosto 2023 – Accoltellato alla schiena la scorsa notte senza un apparente motivo, è poi morto durante il trasporto al pronto soccorso. È accaduto a Pomezia dove, a seguito di una segnalazione fatta ai carabinieri della stazione di Roma Tor de Cenci, un uomo di 53 anni è stato trovato verso l’una di notte a terra, con un’ampia ferita alla schiena, in via via Singen 38 a Pomezia.

Le indagini

La vistosa ferita sembra provocata da una coltellata, o da un colpo di pistola esploso in modo ravvicinato, e ha tramortito il 53enne. Portato d’urgenza al 118 al pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia, l'uomo è morto poco dopo. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi da parte del Nucleo Investigativo di Frascati che conduce le indagini assieme ai carabinieri della Compagnia di Pomezia.