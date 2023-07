Emanuela Orlandi, squarciate le gomme dell’auto di Pietro. “Gesto mirato”

Roma, 8 luglio 2023 – Chi ha squarciato le gomme dell’auto di Pietro Orlandi e perché? Un nuovo rebus da risolvere nel grande enigma di Emanuela, la cittadina del Vaticano scomparsa a 15 anni il 22 giugno del 1983.

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, scomparsa nel 1983 (Ansa)

E’ successo nella notte fra il 5 e il 6 luglio. Qualcuno ha tagliato con una lama i quattro pneumatici della macchina di Pietro, fratello di Emanuela Orlandi, da sempre impegnato nella ricerca della verità sulla sua sparizione. L’auto era parcheggiata in Borgo Pio, a pochi passi da via della Conciliazione. “E’ un’azione mirata – secondo l’avvocata Laura Sgrò – Le altre auto, non sono state danneggiate”. Da quando – da qualche anno – la giovane legale assiste gli Orlandi, la pressione della famiglia sulle istituzioni è aumentata. Per la prima volta il Vaticano ha avviato un’indagine che negli ultimi giorni sembra aver avuto un’accelerata. Dieci giorni fa intanto il caso è approdato in Aula con l’apertura di una Commissione parlamentare di inchiesta che si occuperà della vicenda di Emanuela e di quella di Mirella Gregori, anche lei 15enne, anche lei scomparsa da Roma, poche settimane prima.

Pietro Orlandi ha presentato subito denuncia. Si tratta di un gesto intimidatorio? C’entra qualcosa col rapimento di Emanuela? Chi potrebbe voler spaventare Pietro? Un mitomane? Qualcuno che non ha gradito le frasi riportate dal fratello di Emanuela su Papa Wojtyla? Qualcuno che ha interessi perché la vicenda Orlandi resti nell’ombra? A quanto si apprende verranno esaminate le telecamere della zona alla ricerca di indizi utili a chiarire cosa sia successo.