Pietre di inciampo oltraggiate a Roma: due raid in 24 ore. I familiari: “L’Europa non è un posto per ebrei”

Roma, 1 novembre 2023 – Quattro pietre di inciampo danneggiate a Roma. Non si ferma la scia di atti vandalici contro i simboli della Shoah: dopo le due targhe di ottone bruciate ieri in via Dandolo, stamattina altri due danneggiamenti in via Mameli, sempre a Trastevere.

Raid che, a distanza di ore, iniziano ad assumere i contorni di un’operazione sistematica legata alla tensione internazionale per la guerra in corso in Medio Oriente. Stelle di David stanno comparendo in diverse città europee: prima a Parigi e oggi al cimitero di Vienna.

Oggi sono state profanate le pietre di inciampo alla memoria dei deportati Eugenio e Giacomo Spizzichino, incastonate sul marciapiede davanti al luogo dove furono arrestati: via Mameli 47 a Roma. Dalle immagini, le pietre risultato anche questa volta annerite. Gli investigatori stanno verificando se anche in questo caso si tratti di vernice – come è successo ieri in via Dandolo – o se siano state bruciate.

È il secondo atto vandalico scoperto in poco più di 24 ore. Ieri mattina, sempre a Trastevere, erano state danneggiate altre due pietre d'inciampo sempre nello stesso quartiere, in via Dandolo, di cui una in memoria dell’ebreo Aurelio Spagnoletto. “Se fosse un atto di profanazione deliberato, sarebbe gravissimo", commenta il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.

"A Trastevere pietre d'inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate. Roma condanna fermamente questo gesto inaccettabile e miserabile. Solidarietà a tutta la Comunità Ebraica della nostra città", commenta il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“La pietra d'inciampo in memoria del mio bisnonno Aurelio Spagnoletto, deportato ad Auschwitz, è stata bruciata a via Dandolo a Roma da chi non accetta che i suoi nipoti si rifiutino di fare la stessa fine. L'Europa non è un posto per ebrei”. Lo scrive in un post su X Jonathan Pacifici dopo il raid vandalico contro la pietra di inciampo dedicata al suo bisnonno vandalizzata ieri a Trastevere.

“È successo già alcune volte negli ultimi decenni che le periodiche recrudescenze del conflitto medio-orientale che hanno coinvolto Israele abbiano scatenato reazioni anti-ebraiche”. A dirlo è

il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. “Ci si è quasi assuefatti a questi fenomeni di recrudescenza che li si considera normali . Alla base di questi meccanismi perversi e distorti – continua Di Segni – c'è qualcosa di molto più antico e profondo: l'ebreo che vive, con la sua diversità, ha una colpa esistenziale da scontare”.

Le pietre d’inciampo sono piccole lastre di ottone lucente con i nomi delle vittime del nazifascismo in Italia e in Europa. L’idea arriva dall’artista Gunter Demnig, che posò la prima pietra nel 1992 a Colonia, in Germania, per ricordare la deportazione dei rom e dei sinti nei campi di concentramento nazisti. Un gesto simbolico che divenne subito di portata intenzionale: oggi sono migliaia le pietre di inciampo installate nelle città europee.

Lo steso Demnig ha posato oltre 75mila pietre d'inciampo nella maggior parte dei paese europei, di cui un migliaio in Italia. Si chiamano ‘pietre d’inciampo’ perché sono incastonate sui marciapiedi e costringono i passanti a ‘inciampare’ in questi scampoli di memoria, per non dimenticare la violenza e il dolore della Shoah.