Una piantagione di marijuana nella villetta fuori Roma: trovate 450 piante pronte per la “raccolta” e altre 250 in vaso. Arrestate due persone

Sacrofano (Roma), 4 novembre 2023 – Una villetta poco fuori Roma, a Sacrofano a nord della Capitale, dove erano già pronte per la “raccolta” 450 piante di marijuana mentre altre 250 erano nuovi germogli da mettere in vaso. Una piantagione di cannabis è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno arrestato due persone, entrambe di nazionalità albanese.

Un sequestro di marijuana (foto d'archivio)

La scoperta della piantagione

Le Fiamme Gialle del 3° nucleo operativo metropolitano, durante un consueto pattugliamento del territorio, hanno fermato per un controllo un'autovettura con due persone a bordo, dal cui abitacolo proveniva l'odore tipico delle inflorescenze della cannabis. Immediatamente è scattata la perquisizione della loro abitazione, una villa situata a Sacrofano, al cui interno era stato allestito un laboratorio per la coltivazione della cannabis, attrezzato con sofisticati impianti di areazione, irrigazione e illuminazione, strumentazione varia (trasformatori, lampade, ventilatori, filtri d'aria e aspiratori), utile a riprodurre artificialmente le condizioni ambientali ideali per la crescita delle piante, oltre a fertilizzanti e prodotti chimici. Complessivamente sono state rinvenute 450 piante di marijuana in fiore e 250 bulbi pronti per la messa in vaso. I due arrestati dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

