Peste suina Roma, altri due casi sospetti. "Rischio di proliferazione della malattia"

Roma, 9 maggio 2022 – Altri due casi di peste suina, Roma si risveglia in un incubo. Con la presenza di cinghiali sempre più pressante in molti quartieri della Capitale, l’infezione virale africana fa paura. È la prima zona lontana dai focolai di Liguria e Piemonte ad essere coinvolta dalla peste suona che, al momento, è stata riscontrata solo sui cinghiali. Il primo episodio romano, il cosiddetto caso zero, era stato tracciato qualche giorno fa al parco dell'Insugherata, un’area naturale protetta tra la via Trionfale e la via Cassia. E oggi, dallo steso parco, arriva la conferma di altri contagi

"Da primi riscontri su analisi dei prelievi effettuati sui cinghiali, emergono con alta probabilità altri due casi di positività" alla peste suina "su 16 campioni prelevati". Lo rende noto l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I casi – spiega l’assessore – sono riferiti alla stessa area del caso 0 (nell’area protetta dell’Insugherata, ndr). Proseguono tutte le attività previste dall'ordinanza regionale e i campioni individuati verranno ora inviati all'istituto zooprofilattico di Perugia per la definitiva conferma. Abbiamo chiesto al ministero di assegnare anche i test di conferma all'istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana per ridurre i tempi degli esiti".

L'Assessorato precisa di “proseguire tutte le attività previste dall'ordinanza regionale”, ovvero tra l'altro analisi su capi sospetti e sulle carcasse, nonché il loro smaltimento in sicurezza.

Roma, rischio proliferazione della malattia

"Anche il presidente di Roma Natura, Maurizio Gubbiotti, certifica che il problema più grande collegato alla peste suina è dovuto al proliferare di rifiuti nelle strade della Capitale, che provocano la fuoriuscita della fauna selvatica alla ricerca del cibo. Dunque, più rifiuti sulle strade equivalgono a più cinghiali in giro per la città e, di conseguenza, a un diffondersi incontrollato della temibile malattia africana che colpisce gli animali selvatici, ma di cui anche gli esseri umani possono essere vettori'', commenta il consigliere capitolino Daniele Diaco (M5S).



''Senza un serio piano di contenimento etico della fauna selvatica però si rischia anche un'ecatombe animale. Roma e i suoi cittadini non possono attendere l'inerzia di questi amministratori: per giunta qui siamo dinanzi a un ente regionale, Roma Natura, che dice che la Capitale, amministrata da gente dello stesso partito che governa nel Lazio, è sporca".