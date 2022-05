Peste suina a Roma: quarto caso positivo nella stessa zona dei precedenti 

Roma, 11 maggio 2022 - "Siamo ancora in una fase di monitoraggio per capire esattamente il fenomeno e le ubicazioni precise di questi animali positivi alla peste suina. Attualmente i casi accertati sono tre, il caso zero più altri due. Siamo in attesa di un quarto caso che molto probabilmente sarà positivo. Diventeranno quindi quattro i casi accertati". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della regione Lazio Alessio D'Amato, questa mattina 11 maggio a margine di un incontro a Roma. "La cosa importante - ha aggiunto D'Amato - è che provengono dalla stessa località e se questa informazione sarà confermata, ci consentirà di restringere il campo di azione".

Tempi più rapidi per le analisi

"Il ministero ha autorizzato il nostro Istituto zooprofilattico a fare le analisi di secondo livello per cui non saranno più necessari i trasferimenti a Perugia e questo ci permetterà di accorciare i tempi", aggiunge l'assessore

Ok all' abbattimento: "Sono troppi"

Il Lazio sta andando verso la decisione di contenere il numero di cinghiali, "una volta che avremo una casistica si determineranno le azioni successive, tra cui anche il contenimento del numero dei casi. Attualmente il numero di capi è al di fuori dell'equilibrio normale. Ci saranno anche abbattimenti", conclude l'assessore.

Peste suina in Italia: 114 casi

Sono 114 i casi ufficiali di peste suina africana rilevati in Italia, 69 in Piemonte e 45 in Liguria, segnalati all'Unione europea. Tre al momento i casi sospetti a Roma. La peste suina africana (PSA) è una malattia virale, altamente contagiosa e spesso letale, che colpisce suini e cinghiali, ma

che non è trasmissibile agli esseri umani.

Sono 2,3 milioni i cinghiali presenti in Italia, questa la stima di Coldiretti, che rappresentano il principale veicolo di questo virus. L'Organizzazione mondiale per la sanità animale ed il nuovo regolamento di sanità animale della Commissione europea hanno stabilito che qualunque caso, anche sospetto, deve essere denunciato all'autorità competente. La peste suina è causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, incapace di stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti. Questa caratteristica rappresenta l'ostacolo piu' importante alla preparazione di un vaccino, che attualmente non è disponibile.