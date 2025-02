Patron di Mondo Convenienza rapinato in casa a Civitavecchia e rinchiuso in una stanza. Smurata la cassaforte, banda in fuga

Roma, 17 febbraio 2025 – A volto coperto e armati di pistola hanno messo a segno un colpo da diverse migliaia di euro. Vittima della rapina in villa l’imprenditore Giovan Battista Carosi, patron della nota catena di mobili low cost Mondo Convenienza. Il colpo è avvenuto ieri notte, intorno alle 22 a Civitavecchia.

In quel momento all’interno della villa c'era il proprietario assieme a un altro uomo, forse il cognato. Sotto la minaccia dell'arma, i malviventi si sono fatti consegnare circa 50mila euro in contanti. Poi hanno smurato una cassaforte all’interno della quale si trovavano due Rolex d'oro e hanno portato via anche oggetti di pregio e argenteria per un valore ancora da quantificare. Prima di fuggire i malviventi hanno rinchiuso l’imprenditore e l’altro uomo che era con lui in una stanza per impedirgli di chiamare le forze dell’ordine.

Caccia alla banda di malviventi che, dopo il colpo, si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Con ogni probabilità si trattava di un piano ben studiato nei minimi particolari da professionisti dei furti in villa. Sulla vicenda indagano gli agenti della questura di Roma, che hanno eseguito i rilievi nell’abitazione dell’imprenditore alla ricerca di elementi utili alle indagini.