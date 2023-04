Roma, per Pasqua la Polizia dona uova e peluches ai bambini ricoverati

Roma, 4 aprile 2023 - Il Coniglio Pasquale della Polizia di Stato è arrivato dai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria, di chirurgia pediatrica e infine presso il pronto soccorso pediatrico dell'Ospedale San Camillo e del Policlinico Umberto I. I poliziotti del XII Distretto Monteverde, della Polizia Postale, della Polizia Stradale e dei Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma, insieme a Nestlè e Perugina e ai clown, hanno consegnato peluches e uova di cioccolata ai bimbi, anche piccolissimi, lì ricoverati. I medici e gli infermieri presenti li hanno accolti con grande entusiasmo, partecipando alla consegna dei doni. Sono state giornate ricche di sorprese per i piccoli pazienti ed emozionanti per gli uomini in divisa, felici di aver regalato, a chi non potrà trascorrere la Pasqua a casa, attimi di gioia e spensieratezza, accompagnati da grande sorrisi. Un saluto finale, insieme a un uovo di Pasqua, è stato donato anche ai pazienti del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Ogni giorno le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono vicini a chi è meno fortunato e soffre, sostenendo chi presta la propria opera per restituire la speranza di un futuro sereno.