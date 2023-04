Pasqua Ortodossa a Roma, preghiera e pranzo alla Comunità Sant'Egidio con centinaia di profughi

Roma, 16 aprile 2023 - E' Pasqua oggi per le Chiese ortodosse. "Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i fratelli e e le sorelle che, specialmente in Oriente, oggi celebrano la Pasqua. Carissimi, il Signore risorto sia con voi e vi ricolmi con il suo Santo Spirito. Buona Pasqua a tutti voi!", le parole di Papa Francesco dopo la recita del Regina Caeli parlando ai fedeli presenti in Piazza San Pietro.

La preghiera solenne

Mentre nell'Oriente cristiano oggi risuona il canto "Cristo è risorto, veramente è risorto!", questa mattina nella basilica di Santa Maria in Trastevere davanti a centinaia di profughi che hanno celebrato la Pasqua Ortodossa lontano dall'Ucraina si è celebrata la solenne preghiera, presieduta da padre Andriy Vakhruschev. Per lo più donne con bambini accolti dalla Comunità dall’inizio della guerra. Alla celebrazione erano presenti anche altri cristiani di fede ortodossa, tra cui rifugiati provenienti dalla Siria e dall’Iraq, giunti in Italia grazie ai corridoi umanitari.

Il pranzo con i volontari

La giornata è proseguita nella Casa dell’amicizia di Sant’Egidio, nel quartiere Trastevere di Roma, per un pranzo, organizzato con Acea Gruppo. All’organizzazione del pranzo e al suo svolgimento hanno partecipando, insieme agli studenti della Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità, i dipendenti di Acea, in qualità di volontari.

A Ostia una mostra sulla guerra

Sul tema della guerra, sempre a cura della Comunità Sant'Egidio, prosegue la mostra "Facciamo pace?! La voce dei bambini sulla guerra" in esposizione al Prefabbricato di Piazza della Stazione Vecchia a Ostia fino al 30 aprile. "Siamo troppo spesso impegnati a parlare noi adulti, senza dare abbastanza spazio alla voce dei più piccoli. Eppure, loro ci insegnano una cosa molto importante: non odiano nessuno, non hanno nemici, ma hanno solo orrore per la guerra. E ci chiedono di fare la cosa più semplice e fondamentale: fermare la guerra e costruire la pace insieme. Non possiamo più ignorare le loro voci, diamogli ascolto e mettiamoci tutti a fare la pace", spiegano gli organizzatori. L'ingresso è gratuito