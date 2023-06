Pantheon, ingresso a pagamento dall'1 luglio: l'annuncio di Sangiuliano

Roma, 11 giugno 2023 - ''C'è un motivo etico: se qualcosa vale, deve essere pagato. E' un fatto educativo. La politica dei prezzi mi sta dando ragione, non abbiamo spazio. Il Colosseo e i musei sono quasi tutti esauriti''. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al forum in masseria a Manduria (Taranto), durante l'intervista di Bruno Vespa, sul ritocco dei prezzi d'ingresso nei musei. ''Dal primo luglio finalmente si paga al Pantheon che è il sito museale più visitato in Italia. Con il ricavato del biglietto probabilmente riusciremo ad alimentare qualche mensa per i poveri, contro il disagio sociale. I fondi sono vincolati al Pantheon, faremo lavori di ristrutturazione e di rigenerazione, cercheremo di aprire anche un'altra parte e allestirla dal punto di vista museale''.

Cinque euro il costo del biglietto

Secondo l'accordo tra il Vicariato e il ministero della Cultura, dei 5 euro richiesti per il biglietto d'ingresso, il 30% andrà alla Diocesi di Roma e il restante 70% al ministero. Resterà invece libero e gratuito l'accesso a tutti i fedeli che desiderano prendere parte alle attività religiose. È inoltre previsto un biglietto ridotto del costo di 2 euro per i giovani con meno di 25 anni, per agevolare famiglie e studenti. E saranno diverse le categorie per cui è prevista la gratuità.

Dal 16 il treno Roma-Pompei

Un'altra importante novità al via sempre a luglio. "Il 16 parte il treno Roma-Pompei - ha aggiunto il ministro - che noi come ministero della Cultura abbiamo organizzato insieme alle Ferrovie dello Stato. Ci sarà un treno che parte da Roma diretto alla stazione ma anche agli scavi di Pompei. Previsto un treno di ritorno nella Capitale".