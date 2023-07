Pantheon, adesso si paga per entrare. Il ministro Sangiuliano: “Biglietto a 5 euro è un costo modico”

Roma, 3 luglio 2023 – Da oggi si paga per entrare nel Pantheon, il celebre tempio romano dedicato a tutte le divinità in piedi da oltre 2.000 anni nel cuore della Capitale e poi convertito in chiesa cristiana, visitato finora, con ingresso gratuito, da 9 milioni di turisti l'anno. Dal 3 luglio l’ingresso è consentito pagando un biglietto dal costo di 5 euro, con esenzione per i residenti di Roma e durante le celebrazioni liturgiche.

Turisti in fila all'ingresso del Pantheon a pagamento

Risorse destinate alla cura del monumento

"Le risorse ricavate dalla vendita dei biglietti saranno destinate alla cura e alla rigenerazione del sito stesso - ha spiegato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in visita pagata oggi al monumento romano – Le cose importanti devono essere mantenute bene e per mantenerle ci vogliono le risorse”.

Il ministro: “Biglietto modico e i romani non pagano”

"Il Pantheon è il sito museale più visitato d'Italia con nove milioni di visitatori” ha aggiunto Sangiuliano, evidenziando in seguito la suddivisione delle risorse: “Il biglietto è modico, considerando che a Parigi la tomba di Napoleone si paga bene, e non vedo perché noi non avremmo dovuto far pagare. I cittadini romani sono esenti e vale tutto quel sistema di modalità gratuite già garantite per una serie di categorie”. Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 18 anni, disabili e i loro accompagnatori; gratis anche i docenti durante la visita di scolaresche. I ragazzi sotto i 26 anni, invece, pagheranno solo 2 euro.

Incassi divisi tra ministero, curia e comune

Per quanto riguarda gli incassi, ha sottolineato il ministro della Cultura, “verranno ripartiti tra il ministero della Cultura, che vincolerà le risorse alla tenuta, alla cura e alla rigenerazione del sito; un altro 30% va alla curia, che si è impegnata a destinare parte della sua quota ai poveri di Roma; infine, il comune di Roma, che destinerà le risorse al decoro della piazza antistante il Pantheon, garantendo ciò che avviene in altre parti del mondo. Questo è un impegno che avevo assunto poco dopo il mio arrivo al ministero e in appena otto mesi siamo riusciti a realizzare prima l'impianto amministrativo e poi quello tecnico per arrivare a questa soluzione”, ha concluso Sangiuliano.

Regole e orari d’ingresso

L'accesso al Pantheon è previsto in fasce orarie, dalle 9 alle 18 (chiusura 19, ultimo ingresso alle 18.30), fino a esaurimento disponibilità e fatte salve le esigenze liturgiche e pastorali. In ciascuna fascia oraria potranno entrare al massimo 1.000 persone. La vendita dei biglietti sarà interrotta un'ora prima dell'inizio di ogni attività liturgica, durante la quale, così come per le messe (alle 17 sabato e giorni prefestivi, alle 10 domenica e festivi), l'ingresso sarà libero e gratuito per l'esercizio del culto. Resta gratuito l'accesso nei casi previsti dalla legge e per i residenti nel territorio del comune di Roma. Fino al 15 settembre la tariffa comprende 1 euro destinato alla messa in sicurezza e al ripristino del patrimonio culturale nelle aree colpite dai recenti eventi alluvionali