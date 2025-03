Palazzina esplosa a Monteverde, si indaga per disastro colposo. Sentito il proprietario del b&b

Roma, 24 marzo 2025 – Disastro colposo e lesioni. Sono le ipotesi di reato su cui si sta concentrando la procura di Roma dopo l’esplosione di ieri nel quartiere Monteverde di Roma, dove è crollata una palazzina di 3 piani.

Gravemente ustionato e ferito alle gambe un turista scozzese che alloggiava nel b&b del palazzo: il 54enne Grant Paterson è estratto dalle macerie, l’uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento non ci sarebbero nomi nel registro degli indagati, il fascicolo sarebbe a carico di ignoti. Si pensa che lo scoppio sia stato causato da una fuga di gas, ma i pompieri continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di conferme.

Le indagini e i reti

Muove i primi passi l'indagine della procura di Roma sul crollo della palazzina. I carabinieri della Compagnia Trastevere hanno già ascoltato alcuni testimoni, tra cui il proprietario del B&b dove alloggiava il turista che ha riportato ustioni sul 70% del corpo.

È stata inviata dai carabinieri una prima informativa in Procura sull'esplosione della palazzina avvenuta ieri mattina nel quartiere Monteverde a Roma. I reati ipotizzati dagli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, solo quelli di lesioni colpose e disastro colposo in un procedimento al momento contro ignoti.

Si continua a scavare tra le macerie

I vigili del fuoco continueranno a scavare tra le macerie per individuare elementi utili alle indagini che verranno sequestrati dai carabinieri e analizzati. L'ipotesi al momento è la fuga di gas, ma è ancora tutto da verificare. Il turista scozzese è ancora ricoverato al Sant'Eugenio in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Lo scoppio della palazzina

Una forte esplosione ha fatto crollare la palazzina di tre piani nel quartiere Monteverde di Roma, causando il ferimento di un turista di 54 anni. È successo poco prima delle 9 di ieri, quando si è verificata una deflagrazione all'interno dell'edificio di via Foà, all'incrocio con via Vitellia, provocando il crollo del primo e secondo piano.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e operatori sanitari. A seguito delle ricerche, i militari e i pompieri sono riusciti a estrarre il 54enne, vigile e cosciente, ma che a causa delle ustioni riportate e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio della Capitale, non in pericolo di vita.