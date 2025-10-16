È morto il 19enne accoltellato a Roma, poi abbandonato in fin di vita a Ostia. Si indaga per droga

Roma, 16 ottobre 2025 – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni che nella tarda serata di ieri era stato accoltellato a Roma e poi abbandonato per strada nella zona di Ostia, tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. Il ragazzo era stato colpito da un fendente alla coscia destra durante una rissa, forse per motivi di droga.

