È morto il 19enne accoltellato a Roma, poi abbandonato in fin di vita a Ostia. Si indaga per droga

RomaÈ morto il 19enne accoltellato a Roma, poi abbandonato in fin di vita a Ostia. Si indaga per droga
16 ott 2025
REDAZIONE ROMA
Colpito alla coscia, stanotte il giovane è stato operato d’urgenza al San Camillo di Roma. Le sue condizioni erano gravissime, poi il decesso

Roma, 16 ottobre 2025 – Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni che nella tarda serata di ieri era stato accoltellato a Roma e poi abbandonato per strada nella zona di Ostia, tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. Il ragazzo era stato colpito da un fendente alla coscia destra durante una rissa, forse per motivi di droga

Trasportato prima all'ospedale Grassi e poi al San Camillo, era stato operato d'urgenza e si trovava in terapia intensiva, ma la sua situazione era gravissima. È morto oggi intorno alle ore 21. Dalle prime indagini su quanto accaduto sembra che fosse stato coinvolto in una rissa per motivi di droga.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate, tant’è che i medici del pronto soccorso lo hanno immediatamente trasferito in terapia intensiva, decretando la prognosi riservata. Ma, dpo una lunga giornata di agonia, il 20enne è deceduto. Ad indagare sui fatti i Carabinieri della Compagnia di Ostia. Si ipotizza che la lite sia nata per questioni di droga.

