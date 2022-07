Ostia, incendiata la porta di casa di un pregiudicato: la mamma anziana salvata dai vicini

Articolo : Usura a Pomezia, tassi alle stelle e villa in Sardegna in cambio degli interessi

Ostia (Roma), 7 luglio 2022 – Appiccato il fuoco alla porta d’ingresso di un pregiudicato, ma lui non era in casa. Nell’appartamento, invece, c’era la madre 72enne che è stata salvata dai vicini di casa. È successo questa notte a Ostia, sul litorale romano, in una palazzina di via Antonio Forni, a pochi metri da piazza Gasparri, fortino del clan Spada.

Un gruppo di persone ha incendiato la porta dell'abitazione, convinte di trovare all'interno l'uomo. Ma lui non c'era. Dentro c’era sua mamma, una donna di 72 anni che, dopo essersi accorta

delle fiamme, ha avvisato il 112. Ad intervenire vigili del fuoco e carabinieri. All'arrivo delle forze dell'ordine, la donna era stata già messa in sicurezza grazie all'intervento dei vicini di casa. Indagini in corso per individuare i responsabili.