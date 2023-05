Ostia, in 100mila al XXV Raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri

Ostia, 7 maggio 2023 - A Ostia sul litorale romano si è appena conclusa la tre giorni del XXV Raduno dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La manifestazione è terminata con la sfilata dei Reparti in Armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del IV Reggimento Carabinieri a cavallo, iniziata con la resa degli onori, in Piazza dei Ravennati, al ministro della Difesa Guido Crosetto accompagnato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi. Tra le autorità intervenute il presidente del Consiglio della Regione Lazio Antonio Aurigemma, il presidente Nazionale Anc, Libero Lo Sardo, vertici delle Forze Armate, delle Forze di Polizia a livello locale ed esponenti degli organismi di rappresentanza dell'Arma.

Il XXV Raduno

Il Raduno è stato articolato su una serie di iniziative, tra cui quella di venerdì scorso alle 18 con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo nell'area Cineland, alle ore 20.30 al Porto di Roma il Concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri e sfilata in costume dei componenti del Palio di Ostia Antica. Ieri in mattinata, dopo la messa della Basilica Regina Pacis, la sfilata dei mezzi storici dell'Arma, l'inaugurazione del Campo della Protezione civile, con l'esibizione di varie specialità, l'Alzabandiera e la Deposizione Corona al Monumento ai Caduti. Infine alle 21 a Piazza dei Ravennati, il concerto della Banda dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina alle 9 la sfilata dei reparti in Armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, con la resa degli onori alle Autorità in Piazza dei Ravennati. A Ostia la manifestazione ha richiamato 100.000 persone, tra Carabinieri in servizio, in congedo e familiari, provenienti da tutta Italia e dall'Estero.

Anc, una storia lunga 129 anni

La genesi dell’Associazione affonda le proprie radici nelle esperienze di mutuo soccorso della società civile dell’800. A Milano, il 1° marzo 1886, si costituisce la Società di Mutuo Soccorso tra congedati e pensionati dai Carabinieri Reali, la prima vera associazione tra militari non più in servizio. Più di 129 anni fa dunque ha origine la storia dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri. Dopo la nascita del sodalizio milanese si assiste a un fiorire di associazioni di carabinieri anche in altre città italiane. Terminata la “Grande Guerra” si avverte un forte bisogno di unificazione e infatti il 25 giugno 1926 sorge la Federazione Nazionale del Carabiniere Reale. Fin da subito al nuovo ente viene affidato il Medagliere dell’Arma, per testimoniare la continuità tra l’Arma in servizio, i suoi decorati al valore e l’Arma non più in servizio. Intorno alla metà degli anni ’50 la struttura interna dell’Associazione diviene ancora più efficacie ed è a questo punto che le viene accordato il nome di Associazione Nazionale Carabinieri, che ancora oggi conserva.